Регистрация | Вход |
USD: 23,94 -0,0331  EUR: 26,50 0,1767 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 05 декабря 2019 03:42
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
2415
Версия для печати

Украина попала в третью корзину элитного дивизиона перед жребием Лиги Наций

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА, во время которого была утверждена процедура жеребьевки Лиги наций-2020/2021, информирует УНН со ссылкой на УАФ.

Украина попала в третью корзину Лиги А и получит по одному сопернику из первого, второго и четвертого.

  • Посев участников Лиги А:

Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария.

Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия.

Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция.

Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия.

  • Посев участников Лиги О:

Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.

Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия.

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия.

Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния.

  • Посев участников Лиги С:

Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия.

Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр.

Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург.

Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова.

  • Посев участников Лиги D:

Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн.

Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино.

Отметим, что украинцам при жребию выпадут сборные с 1, 2 и 4 корзин Лиги А.

Добавим, церемония проведения жребия состоится в Амстердаме 3 марта 2020.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.