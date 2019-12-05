Украина попала в третью корзину элитного дивизиона перед жребием Лиги Наций

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА, во время которого была утверждена процедура жеребьевки Лиги наций-2020/2021, информирует УНН со ссылкой на УАФ.

Украина попала в третью корзину Лиги А и получит по одному сопернику из первого, второго и четвертого.

Посев участников Лиги А:

Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария.

Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия.

Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция.

Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия.

Посев участников Лиги О:

Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.

Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия.

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия.

Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния.

Посев участников Лиги С:

Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия.

Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр.

Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург.

Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова.

Посев участников Лиги D:

Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн.

Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино.

Отметим, что украинцам при жребию выпадут сборные с 1, 2 и 4 корзин Лиги А.

Добавим, церемония проведения жребия состоится в Амстердаме 3 марта 2020.