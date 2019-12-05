Регистрация | Вход |
USD: 23,94 -0,0331  EUR: 26,50 0,1767 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 05 декабря 2019 06:44
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
3945
Версия для печати

Трамп про доклад демократов об импичменте: это посмешище

Трамп про доклад демократов об импичменте: это посмешище

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп в среду назвал “посмешищем” составленный демократами доклад по вопросу об импичменте и вновь выразил возмущение по поводу того, что очередные слушания были назначены на время его отсутствия в США. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.

В докладе, который представил во вторник Комитет по разведке Палаты представителей, утверждается, что Трамп пытался заручиться помощью иностранного государства, чтобы повысить свои шансы на переизбрание, а также инициировал “беспрецедентную” кампанию пытаясь помешать Конгрессу. Доклад будет использован законодателями в качестве основы для возможного предъявления официальных обвинений в отношении президента.

“Этот доклад не заслуживает внимания”, — сказал Трамп, выступая в среду на саммите НАТО в Уотфорд. Он добавил, что благодаря процессу импичмента республиканцы еще больше сплотились вокруг него.

“Любят они на самом деле нашу страну?” — задался вопросом президент, видимо, имея в виду демократов.

Как ранее сообщал УНН, в США юридический комитет Палаты представителей Конгресса начал слушания по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа.

Источник: УНН
Теги: США, Дональд Трамп, импичмент
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.