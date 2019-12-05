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Форвард Селезнев отметился забитым мячом на Кубке Турции

Форвард Селезнев отметился забитым мячом на Кубке Турции

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев отличился в первой встрече 1/16 финала Кубка Турции, сообщает УНН.

Украинский нападающий провел на поле весь поединок, а на 89-й минуте отличился забитым мячом — игровой снаряд попал в штангу и отлетел к ногам украинца, который добавил его в сетку. Однако его гол не спас “Бурсаспор” от поражения в игре с “Ерзум ББ” — 2:4.

Ответный поединок состоится через две недели. Именно в нем определится участник 1/8 финала турецкого Кубка.

Отметим, что это 4-й гол Селезнева в 11 матчах за турецкий клуб. Также на его счету 1 ассист.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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