Форвард Селезнев отметился забитым мячом на Кубке Турции

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев отличился в первой встрече 1/16 финала Кубка Турции, сообщает УНН.

Украинский нападающий провел на поле весь поединок, а на 89-й минуте отличился забитым мячом — игровой снаряд попал в штангу и отлетел к ногам украинца, который добавил его в сетку. Однако его гол не спас “Бурсаспор” от поражения в игре с “Ерзум ББ” — 2:4.

Ответный поединок состоится через две недели. Именно в нем определится участник 1/8 финала турецкого Кубка.

Отметим, что это 4-й гол Селезнева в 11 матчах за турецкий клуб. Также на его счету 1 ассист.