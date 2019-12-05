На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 5 декабря 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на 5 декабря установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1135.484217 грн;

Серебро — 13.087090 грн;

Платина — 691.669428 грн;

Палладий — 1422.577009 грн.

По сравнению с 4 декабря курс всех металлов вырос, кроме палладия, который снизился.