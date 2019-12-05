Регистрация | Вход |
USD: 23,94 -0,0331  EUR: 26,50 0,1767 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 05 декабря 2019 06:44
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
2115
Версия для печати

На сегодня установлена цена на банковские металлы

На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 5 декабря 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на 5 декабря установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1135.484217 грн;

Серебро — 13.087090 грн;

Платина — 691.669428 грн;

Палладий — 1422.577009 грн.

По сравнению с 4 декабря курс всех металлов вырос, кроме палладия, который снизился.

Источник: УНН
Теги: НБУ, драгметаллы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.