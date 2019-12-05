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Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Два человека, которые получили ранения в среду во время стрельбы на верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор, погибли. Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель данного военного объекта Роберт Чадвик, трансляцию вели местные телеканалы, передает УНН.

“Я могу подтвердить, что два человека умерли”, — сказал он. Третий пострадавший госпитализирован.

Ранее сообщалось, что ранения получили трое гражданских, которые выполняли работу для Министерства обороны США.

Чадвик отметил, что стрельбу открыл мужчина, который служил в ВМС США. Он застрелился. Какими мотивами он руководствовался, пока не уточняется.

База находится недалеко от города Гонолулу (штат Гавайи). Из-за событий доступ на ее территорию был закрыт. Сейчас он снова открыт.

Напомним, в штате Вашингтон у здания школы произошла стрельба, есть пострадавшие.

Источник: УНН
Теги: США, погибшие, стрельба
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