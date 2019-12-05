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Сегодня в Украине до 5 градусов тепла

Сегодня в Украине до 5 градусов тепла

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Украине в четверг, 5 декабря, преимущественно без осадков, воздух днем прогреется до 5 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"5 декабря без осадков, лишь в восточных, ночью также в Черниговской, Сумской и Полтавской областях местами небольшой снег. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица", - отметили синоптики.

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Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9°, в Карпатах до 12° мороза, в северных, Волынской, Ровенской областях 0-5° мороза; днем в Украине 0-5° тепла, в восточных областях 1-3° мороза.

Напомним, по данным ООН, этот год войдет в тройку самых жарких в истории человечества.

Источник: УНН
Теги: погода, прогноз погоды, Укргидрометцентр
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