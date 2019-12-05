Регистрация | Вход |
USD: 23,94 -0,0331  EUR: 26,50 0,1767 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 05 декабря 2019 09:47
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Вернуться к списку RSS Архив
3720
Версия для печати

Столицу утром сковали пробки

Столицу утром сковали пробки

КИЕВ. 5 декабря. УНН. По состоянию на 8:45 на дорогах Киева заметно значительное усложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Стоит в пробках проспект Победы, Голосеевский проспект, Кольцевая дорога, улица Вадима Гетьмана и Набережное шоссе.

Также затруднено движение на улице Большая Васильковская, проспекте Валерия Лобановского, улице Сечевых Стрельцов, улице Юрия Ильенко, Минском проспекте и улице Богатырской.

На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Бажана, Дарницкое шоссе, проспект Соборности, Броварской проспект и проспект Освободителей.

Также затруднено движение на мостах в направлении правого берега - Южном, Дарницком, Патона и Русановском.

Напомним, в Киеве уже можно приобрести парковочные талоны на декабрь.

Источник: УНН
Теги: Киев, автомобили, пробки
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.