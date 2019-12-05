Столицу утром сковали пробки

КИЕВ. 5 декабря. УНН. По состоянию на 8:45 на дорогах Киева заметно значительное усложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Стоит в пробках проспект Победы, Голосеевский проспект, Кольцевая дорога, улица Вадима Гетьмана и Набережное шоссе.

Также затруднено движение на улице Большая Васильковская, проспекте Валерия Лобановского, улице Сечевых Стрельцов, улице Юрия Ильенко, Минском проспекте и улице Богатырской.

На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Бажана, Дарницкое шоссе, проспект Соборности, Броварской проспект и проспект Освободителей.

Также затруднено движение на мостах в направлении правого берега - Южном, Дарницком, Патона и Русановском.

Напомним, в Киеве уже можно приобрести парковочные талоны на декабрь.