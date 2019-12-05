В Ровенской области под колесами легковушки погиб пешеход

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Ровенской области в результате наезда легкового автомобиля погиб 63-летний мужчина. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 4 декабря, около 18 часов, на автодороге "Устилуг-Луцк-Ровно".

Полицейские на месте происшествия установили, что в поселке Клевань водитель автомобиля "ВАЗ 2104" - 28-летний местный житель, совершил наезд на 63-летнего жителя села Заря, который шел вдоль дороги в попутном направлении.

От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия. По словам свидетелей, он имел признаки алкогольного опьянения, впрочем окончательная информация станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Водитель по внешним признакам был трезв, впрочем он еще будет проходить медицинское освидетельствование. Как пояснил он полицейским, на неосвещенном участке дороги его ослепили фары встречного авто, поэтому он не заметил пешехода.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одессе в результате наезда грузового автомобиля один человек погиб и еще один получил травмы.