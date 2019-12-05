Регистрация | Вход |
USD: 23,94 -0,0331  EUR: 26,50 0,1767 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 05 декабря 2019 09:48
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
2700
Версия для печати

В Ровенской области под колесами легковушки погиб пешеход

В Ровенской области под колесами легковушки погиб пешеход

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Ровенской области в результате наезда легкового автомобиля погиб 63-летний мужчина. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 4 декабря, около 18 часов, на автодороге "Устилуг-Луцк-Ровно".

Полицейские на месте происшествия установили, что в поселке Клевань водитель автомобиля "ВАЗ 2104" - 28-летний местный житель, совершил наезд на 63-летнего жителя села Заря, который шел вдоль дороги в попутном направлении.

От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия. По словам свидетелей, он имел признаки алкогольного опьянения, впрочем окончательная информация станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Водитель по внешним признакам был трезв, впрочем он еще будет проходить медицинское освидетельствование. Как пояснил он полицейским, на неосвещенном участке дороги его ослепили фары встречного авто, поэтому он не заметил пешехода.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одессе в результате наезда грузового автомобиля один человек погиб и еще один получил травмы.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Ровно и Ровенская область, пешеход
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.