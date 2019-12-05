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Ситуация на КПВВ в зоне ООС 230 автомобилей застряли в очередях

Ситуация на КПВВ в зоне ООС 230 автомобилей застряли в очередях

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Утром в четверг, 5 декабря, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях застряли 230 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 15/50; "Марьинка" - 20/80; "Новотроицкое" - 35/30", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что 4 декабря пограничные наряды Краматорского отряда совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил в КПВВ "Майорское" и "Марьинка" помешали двум попыткам перемещения товаров через линию разграничения с нарушением установленных правил. В частности, на временно оккупированную территорию Украины пытались провезти квадрокоптер и текстильные изделия. Товар, стоимостью почти 40 тысяч гривен, изъят представителями ГФС для дальнейшего процессуального оформления.

Кроме того, на КПВВ "Марьинка" гражданин Украины пытался за 100 долларов США "договориться" с пограничниками о беспрепятственном пересечении линии разграничения. На такое предложение лицо получило категорический отказ. Сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения направлено в Национальную полицию.

За минувшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока несколько уменьшилась. В общем через КПВВ последовало 29,8 тысячи человек и 3,7 тысячи транспортных средств.

Напомним, 5 декабря КПВВ "Гнутово" работать не будет.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, КПВВ, ООС
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