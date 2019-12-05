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В Запорожской области утонул мужчина

В Запорожской области утонул мужчина

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Мелитопольском районе Запорожской области утонул 48-летний мужчина. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

Так, 4 декабря в 08:05 в Службу спасения поступила информация о происшествии на воде, которое произошло на пруду возле села Фруктовое.

Прибыв на место происшествия выяснилось, что на расстоянии около 4 м от берега в воде находится тело мужчины без признаков жизни.

Спасатели с помощью багра и веревки вытащили погибшего и передали работникам Национальной полиции для проведения СМЭ.

Напомним, в Черниговской области 66-летний рыбак провалился под тонкий лед водоема и утонул.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, ГСЧС, утопление
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