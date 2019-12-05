В апреле в Украине запустят онлайн-аукционы по продаже древесины

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Кабинет министров Украины принял решение о реализации пилотного проекта по продаже отдельных партий необработанной древесины через электронные аукционы, который начнется с апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Кабинет министров Украины принял решение по реализации пилотного проекта продажи отдельных партий необработанной древесины через систему электронных аукционов "ProZorro. Продажи". Проект продлится с апреля 2020 по апрель 2021 года. Это поможет побороть коррупцию и уменьшит незаконный оборот украинской древесины", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что было принято решение о введении единого электронного учета украинской древесины, что позволит проанализировать внутренний рынок потребления и предотвратить неконтролируемые незаконные рубки украинского леса, непрозрачные продажи древесины и коррупции в сфере предоставления разрешений на лесозаготовку.

"Это решение направлено на то, чтобы украинские предприятия могли законно и, главное, прозрачно приобрести необходимое количество древесины для производства продукции в Украине. А это - рабочие места, добавленная стоимость от производства и, главное, уменьшение коррупции", - сказал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Напомним, двенадцать областей Украины уже добавлены в Э-реестр лесорубных билетов и отображаются на карте заготовки древесины.