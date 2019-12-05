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Зеленский назначил своего уполномоченного по волонтерству

Зеленский назначил своего уполномоченного по волонтерству

Владимир Зеленский

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Наталью Пушкареву уполномоченным Президента по вопросам волонтерской деятельности. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Натальи Пушкаревой уполномоченным Президента по вопросам волонтерской деятельности (вне штата)", - говорится в сообщении.

Документ подписан 4 декабря с целью поддержки волонтерской деятельности, обеспечения гарантий соблюдения прав и законных интересов волонтеров.

Также Зеленский своим указом утвердил положение об уполномоченном Президента Украины по вопросам волонтерской деятельности.

Согласно ему, основными задачами уполномоченного является мониторинг ситуации по обеспечению гарантий соблюдения прав и законных интересов волонтеров и представление Президенту Украины предложений по поддержке волонтерской деятельности, пресечения нарушений в этой сфере.

Также уполномоченный может вносить на рассмотрение Главы государства предложения по подготовке проектов законов, актов Президента Украины по вопросам поддержки волонтерской деятельности, обеспечения гарантий соблюдения прав и законных интересов волонтеров и участвовать в экспертизе законов, поступивших Главе государства на подпись, законопроектов, предлагаемых для внесения Президентом Украины на рассмотрение Верховной Рады, других законопроектов, касающихся вопросов поддержки производства волонтерской деятельности.

Кроме того, уполномоченный должен осуществлять меры, направленные на обеспечение, восстановление нарушенных прав и законных интересов волонтеров, и информировать общественность о таких мерах и их результатах.

Также задачей уполномоченного Президента по вопросам волонтерской деятельности является содействие налаживанию взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по вопросам поддержки общественных инициатив относительно осуществления волонтерской деятельности, обеспечения гарантий соблюдения прав волонтеров.

Среди задач уполномоченного - и подготовка мероприятий с участием Президента Украины, в частности международного характера по вопросам, касающихся поддержки волонтерской деятельности.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Международный день волонтеров отмечают 5 декабря.

Источник: УНН
Теги: волонтеры, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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