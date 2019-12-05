Из строя вышел еще один самолет Трюдо

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Лондоне у самолета, на котором премьер-министр Канады Джастин Трюдо должен был вернуться домой, отказал двигатель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBC.

"Один из реактивных самолетов, СС-150 Polaris, вывели из эксплуатации после плановой инспекции после полета, на котором обнаружили проблему с одним из двигателей самолета. Другой СС-150 Polaris с бортовым номером 02 отправился в Лондон, чтобы вернуть делегацию премьер-министра Джастина Трудо в Канаду после завершения сегодняшней встречи лидеров НАТО", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что всего во флоте Королевских военно-воздушных сил Канады пять самолетов. Самолет с бортовым номером 02 был введен в эксплуатацию после повреждения главного самолета премьер-министра, а также запасного самолета под бортовым номером 03, двигатель которого вышел из строя.

"В понедельник Вооруженные силы Канады подтвердили, что СС-150, который обычно транспортирует премьер-министра на международные события, был выведен из эксплуатации до августа 2020 году из-за столкновения с CFB Trenton, из-за чего были повреждены нос и один из его двигателей", - напомнили в СМИ.

Добавим, самолет Трюдо был поврежден в первый день избирательной кампании.

Напомним, из-за неисправности самолета премьер Испании не смог вылететь из Мадрида.