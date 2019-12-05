Возле Мавритании затонуло судно с мигрантами, более 50 человек погибло

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Возле Мавритании затонуло судно с нелегальными мигрантами, в результате чего 57 человек погибло. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.





"В территориальных водах Мавритании затонуло судно с нелегальными мигрантами. По данным властей, после аварии удалось спасти 74 человека, число погибших составляет 57 человек", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что судно направлялось в Испанию и затонуло в 25 километрах от портового города Нуадибу, на северо-западе Мавритании.

"Спасенных мигрантов доставили в центры временного размещения беженцев. Им оказана медицинская помощь", - отметили в СМИ.

Также указано, что Мавритания является одним из главных маршрутов в Африке для нелегальных мигрантов, которые хотят попасть в Европу.

Напомним, в Греции подрались мигранты.