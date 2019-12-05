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В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
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В США назвали "нормандскую" встречу шансом для РФ вернуть Донбасс Украине

В США назвали "нормандскую" встречу шансом для РФ вернуть Донбасс Украине

Уильям Тейлор

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Встреча в "нормандском формате" станет прекрасной возможностью для России вывести войска из Донбасса и вернуть Украине контроль над ее территориями. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор журналистам на полях форума "Точка невозврата", передает корреспондент УНН.

"США поддерживают Украину в переговорах в "нормандском формате", которые должны начаться в понедельник. Российская Федерация, очевидно, имеет вину - РФ и ее действия привели к началу того конфликта, той войны, которая продолжается уже 5 год", - заявил Тейлор.

По его словам, Россия "должна сделать шаги для того, чтобы решить эту ситуацию со своей стороны".

"И это первое за 3 года, что лидеры "нормандской четверки" будут проводить встречу, и это является возможностью для России со своей стороны принять решение и принять шаги к тому, чтобы вывести свои войска, вывести своих бойцов с территорий, которые сейчас находятся вне контроля украинских властей, и вернуть оккупированную часть Донбасса под контроль Украины. Мы поддерживаем Президента Зеленского в этих переговорах в понедельник", - добавил американский дипломат.

Ранее в ЕС назвали ожидания от "нормандской" встречи.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в "нормандской" встрече в Париже 9 декабря. Свое участие также согласовали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Позже и Кремль подтвердил свое участие в саммите.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Донбасс, Нормандский формат, Нормандская четверка, Президент, Владимир Зеленский
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