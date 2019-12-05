Нардепы отложили рассмотрение законопроекта об Избирательном кодексе

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Верховная Рада Украины на пленарном заседании отложила рассмотрение законопроекта об Избирательном кодексе, внесеннном в ВРУ с предложениями Президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент УНН.

"Последние материалы относительно Избирательного кодекса поступили поздно, предлагается отложить его рассмотрение", - отметил глава ВРУ Дмитрий Разумков.

Законопроект № 0978 об Избирательном кодексе Украины предусматривает создание единой унифицированной правовой основы для подготовки и проведения выборов в Украине в соответствии с Конституцией Украины и рекомендаций международных организаций.

Так, среди предложений Президента есть создание надлежащих гарантий участия лиц с инвалидностью в избирательном процессе наравне с другими, а также согласование в Кодексе регистрации кандидата на выборы и процедуру потери кандидатом статуса субъекта избирательного процесса.

Напомним, 3 октября Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления № 0978/П об Избирательном кодексе Украины с предложениями Президента Украины от 13.09.2019. Соответствующее решение поддержали 270 народных депутатов.