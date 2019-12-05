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В Раде приняли за основу проект закона о расходах Фонда соцстрахования

В Раде приняли за основу проект закона о расходах Фонда соцстрахования

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона, который призван привести в соответствие расходы Фонда социального страхования в его финансовых возможностей. Соответствующее решение поддержали 250 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона № 2275 о внесении изменений в некоторые законы Украины по стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования предусматривает приведение расходов Фонда социального страхования Украины в соответствии с его финансовыми возможностями.

Кроме того, законопроект имеет цель обеспечения экономного и рационального использования средств этого Фонда, усиление ответственности членов его правления и должностных лиц исполнительной дирекции Фонда, усовершенствования отдельных положений законодательства.

Законопроектом предлагается создание электронного реестра листков нетрудоспособности и внедрение электронных медицинских заключений.

Напомним, 27 ноября на своем заседании правительство внесло изменения в постановление Кабинета Министров Украины "Об утверждении бюджета Фонда социального страхования Украины на 2019 год. Так, расходы Фонда по направлению материального обеспечения и социальных услуг увеличены на 1,37 млрд гривен.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, законопроект, расходы, Фонд социального страхования
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