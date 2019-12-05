Суд РФ приговорил фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" к 17 годам заключения

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Южном военном суде города Ростов-на-Дону в РФ судебная коллегия вынесла приговор в отношении фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Энвера Сейтосманова - 17 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Об этом на своей страничке в Facebook сообщила организация Крымская солидарность, передает УНН.

"Сейтосманова Энвера Кязимовича признать виновным в организации деятельности, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, то есть преступлением, предусмотренным частью 1 статьи 205.5 УК РФ, на основании которого назначить наказание в виде лишение свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком в один год", – цитируют в организации приговор суда.

Сообщается, что прокурор Игорь Надолинский запросил у суда 17 лет лишения свободы. Судья вынес аналогичное решение.

Так, по мнению адвокатов, которые работают с данной категорий дел, на протяжении всего следствия не представлено ни единого доказательства вины и причастности подсудимых к террористическим актам или насилию. Арестованные крымские татары обвиняются и приговариваются к различным срокам в колонии строгого режима лишь на основании того, что посещали религиозные собрания и читали религиозную литературу, обсуждали социально-политические темы.

Согласно данным МОО "ПЦ "Мемориал", арестованный лишен свободы при отсутствии события или состава преступления с нарушением российского и международного права.

Напомним, Энвера Сейтосманова обвиняют в преступлении по части 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса России "Участие в деятельности террористической организации". Братьев Эрнеста и Энвера Сейтосмановых российские силовики задержали 10 мая 2018 в Тыловой Балаклавского района Севастополя после проведенных обысков.

Как сообщалось ранее, судебное разбирательство в отношении фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Сейтосманова было на стадии завершения.