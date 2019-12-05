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Медведев заявил, что Зеленский хочет договориться с Россией

Медведев заявил, что Зеленский хочет договориться с Россией

Дмитрий Медведев

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский хочет договориться по ключевым вопросам с Российской Федерацией. Об этом сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев во время ежегодного итогового интервью телеканалам, передает корреспондент УНН.

"Если вы спрашиваете меня об отношении к действующему Президенту (Украины Владимиру Зеленскому - ред.), наверное, сейчас нет смысла давать какие-то характеристики, так как это - человек, избранный народом Украины, имеет достаточно высокую поддержку украинского народа", - сказал российский премьер.

По его словам главное, чтобы у Зеленского "хватило силы духа противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые сформировались в Украине".

"Очевидно, что нынешний Президент хочет договориться по ключевым вопросам развития своей страны, и с нашей страной в том числе - чтобы мир был, чтобы восстановились на более высоком уровне торгово-экономические отношения. Вопрос в том, получится ли у него", - добавил Медведев.

Напомним, ранее Президент Украины заявил, что диалог с президентом РФ Владимиром Путиным необходим для завершения войны.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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