Пожар в колледже в Одессе до сих пор не погасили

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Ликвидация смертельного пожара в колледже в Одессе по состоянию на 12:00 продолжается. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС Украины.

"По состоянию на 12:00 5 декабря открытого огня не наблюдается, подразделениями ГСЧС проводится тушение отдельных очагов тления в здании. Наблюдается обрушение поврежденных строительных конструкций внутри здания. Работы по ликвидации пожара продолжаются. Продолжаются работы по разбору конструкций, а также подготовка к проведению поисково-спасательных работ", - сообщили в ведомстве.

По информации Национальной полиции, остается неизвестно место пребывания 14 человек, в том числе 4 студентов и 11 человек персонала.

Напомним, что пожар был локализован в 14:18 4 декабря. Вследствие воздействия высокой температуры в 14:48 возникла угроза разрушения несущих конструкций здания.

"Для проведения поисковых работ в завалах привлечена группа специальных аварийно-спасательных работ ГСЧС, прибывшая самолетом из Киева", - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНН, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3 этаже 6-ти этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек.

В результате пожара 1 человек погиб и 27 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС). Судьба 14 человек, которые считаются пропавшими, на утро была неизвестна.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе.