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Рада приняла закон о госполитике по занятости и трудовым мигрантам

Рада приняла закон о госполитике по занятости и трудовым мигрантам

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Народные депутаты Украины приняли в целом законопроект по формированию государственной политики в сфере труда, трудовых отношений, занятости населения и трудовой миграции. Соответствующее решение поддержали 264 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Проект закона №2168 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно формирования государственной политики в сфере труда, трудовых отношений, занятости населения и трудовой миграции имеет целью обеспечить реализацию ключевых реформ, в частности либерализацию трудовых отношений в соответствие с требованиями современности.

По словам авторов законопроекта, он должен ускорить реализацию ключевых реформ, в частности либерализацию трудовых отношений в соответствие с требованиями современности и предусматривает передачу всех полномочий в сфере трудовых отношений и трудовой миграции Министерству развития экономики.

Напомним, 31 октября парламентарии приняли законопроект №2168 в первом чтении.

Ранее УНН сообщал, что, по данным опроса, большинство украинцев наибольшей угрозой для страны считают массовую эмиграцию.

Источник: УНН
Теги: ВР, мигранты, трудоустройство
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