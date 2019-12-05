В РФ расследуют хищения офицерами на Донбассе оружия и военной техники - разведка

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Российское командование боевиков расследует факты злоупотребления высшим офицерским составом служебным положением, их причастности к хищению оружия, военной техники и материально-технических средств. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, передает УНН.

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в конце ноября этого года российское командование под предлогом внеочередной ротации, отозвало из командировки ряд офицеров ВС РФ, которые выполняли обязанности должностных лиц в органах управления (штабах) соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК", - сказал Гуцуляк.

Однако, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, настоящей причиной отправки указанных лиц в РФ является проведение расследований по фактам злоупотребления высшим офицерским составом служебным положением, их причастности к хищению оружия, военной техники и материально-технических средств.

"В частности, в течение прошлого месяца российскими контрольно-ревизионными комиссиями при проверке соединений и частей 1 и 2 АК обнаружены факты недостатка боеприпасов и сотен единиц стрелкового оружия, необоснованного списания горюче-смазочных материалов и материальных средств", - подытожил представитель Минобороны.

Напомним, по информации разведки, командование боевиков на Донбассе усиливает подразделения с помощью наемных граждан РФ.