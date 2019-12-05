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В ДСНС призвали поддержать одесских спасателей

В ДСНС призвали поддержать одесских спасателей

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Одесситов призвали поддержать спасателей, которые сутки ликвидируют пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса - принести им чай и бутерброды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины.

"Кто-то пишет гневные тексты, кто постит у себя в ФБ свечи и скорбящих ангелов... И это правильно, ведь самая большая ценность на земле - человеческую жизнь. Но мало кто из вас, друзья, задумался над тем, что вот уже почти сутки, без сна и отдыха, укрощают страшный пожар более ста наших спасателей. Ведь здание еще тлеет. Поэтому, друзья-одесситы, мы призываем всех вас выйти из Фейсбука и сходить к нашим ребятам, принести им термос чая с бутербродом, или баночку малинового варенья с теплым молоком. Просто подойти и поблагодарить за то, что они вот уже почти сутки, ежеминутно рискуют своей жизнью", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что спасатели работают на пределе возможностей, а впереди у них - не менее тяжелая и рискованная работа по разборке остатков дома.

"Поверьте, наши ребята того заслуживают. А ваша человеческая благодарность, пожатие руки или чашка с горячим кофе придаст им силы и уверенности в том, что их тяжелый труд - не такой уж и неблагодарный, а наше общество умеет не только критиковать и обвинять, но и благодарить", - добавили в пресс-службе.

Напомним, пожар в Одесском колледже экономики и права начался в 10:00 утра 4 декабря. Его локализовали в 14:18.

Также напомним, во время пожара погиб один человек.

Отметим, что пожар в колледже до сих пор не потушен.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, вузы, спасатели, пожары
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