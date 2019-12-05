Зеленский назначил заместителя главы Госпогранслужбы

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Сердюка заместителем главы Государственной пограничной службы Украины. Об этом говорится в указе №887/2019, опубликованном на сайте Главы государства, передает УНН.

"Назначить Сердюка Сергея Ивановича заместителем Главы Государственной пограничной службы Украины", - говорится в тексте указа.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Наталью Пушкареву уполномоченным Президента по вопросам волонтерской деятельности.