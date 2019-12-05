Новости: Политика
Четверг, 5 декабря 2019, 14:19 • Роман Рудской • 3000
Зеленский назначил заместителя главы Госпогранслужбы
Владимир Зеленский
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Сердюка заместителем главы Государственной пограничной службы Украины. Об этом говорится в указе №887/2019, опубликованном на сайте Главы государства, передает УНН.
"Назначить Сердюка Сергея Ивановича заместителем Главы Государственной пограничной службы Украины", - говорится в тексте указа.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Наталью Пушкареву уполномоченным Президента по вопросам волонтерской деятельности.
Источник: УНН
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