Регистрация | Вход |
USD: 23,94 -0,0331  EUR: 26,50 0,1767 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 05 декабря 2019 14:42
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2700
Версия для печати

Президент уволил начальника одного из департаментов СБУ

Президент уволил начальника одного из департаментов СБУ

Владимир Зеленский

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Николая Кулешова с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. Об этом говорится в указе №886/2019, опубликованном на сайте Главы государства, передает УНН.

"Уволить Кулешова Николая Валерьевича с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Сердюка заместителем главы Государственной пограничной службы

Источник: УНН
Теги: СБУ, указы, Президент

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.