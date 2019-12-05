Новости: Политика
Четверг, 5 декабря 2019, 14:30 • Роман Рудской • 2700
Президент уволил начальника одного из департаментов СБУ
Владимир Зеленский
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Николая Кулешова с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. Об этом говорится в указе №886/2019, опубликованном на сайте Главы государства, передает УНН.
"Уволить Кулешова Николая Валерьевича с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Сердюка заместителем главы Государственной пограничной службы
Источник: УНН
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