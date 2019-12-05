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Крупнейший производитель курятины Украины отдал 132 млн грн на социальные проекты

Крупнейший производитель курятины Украины отдал 132 млн грн на социальные проекты

КИЕВ. 5 декабря. УНН. За 10 месяцев этого года крупнейшей в Украине производитель и экспортер курятины "Мироновский хлебопродукт" (Наша Ряба) профинансировал социальные проекты на общую сумму 132,6 млн грн, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы агрохолдинга в Facebook.

Больше всего средств было направлено на развитие и модернизацию дорожной инфраструктуры в регионах присутствия мощностей МХП - более 40 млн грн.

Кроме того, большими были инвестиции в социальную инфраструктуру общего пользования - 29,3 млн грн.

Еще 17,3 млн грн МХП направил в качестве помощи образовательным учреждениям. Речь идет о реализации образовательных проектов, ремонте детских садов, помощи школам и высшим учебным заведениям.

В МХП рассказали, что это далеко не полный перечень проектов, которые финансирует агрохолдинг.

"У каждой общины есть свои потребности и проблемы, к решению которых привлекаются предприятия холдинга", - говорится в сообщении.

Один из самых популярных и нужных проектов называется "Врач для села". В рамках действия программы в украинские села приезжают узкоспециализированные специалисты - кардиологи, стоматологи, офтальмологи и другие.

На современном оборудовании, которое специалисты привозят с собой, жители сел получают консультации и помощь. Прием пациентов - бесплатный.

"В эту инициативу инвестировано 7,2 млн грн", - рассказали в пресс-службе агрохолдинга.

Источник: УНН
Теги: Украина, проекты, курятина
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