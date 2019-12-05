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Медведев: интеграцию России и Беларуси нужно сохранить

Медведев: интеграцию России и Беларуси нужно сохранить

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Интеграцию России и Белоруссии необходимо сохранить, найти “развязки” можно по всем проблемным вопросам. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, отмечает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Нам нужно сделать все, чтобы интеграция сохранилась. Есть сложные темы, связанные с энергоносителями, с ценами, каждая страна хочет добиться определенных льгот и преимуществ для себя, но я уверен, что развязки здесь можно найти и на уровне правительства, и на президентском уровне, если это потребуется”, — сказал он.

Медведев напомнил, что любая интеграция — это частичное уменьшение суверенитета, но этого не нужно бояться. “Любая интеграция, напомню простую юридическую истину, — это частичное уменьшение суверенитета. Мы тоже свой суверенитет частично уменьшили, когда объединились в Евразийский союз”, — подчеркнул премьер-министр.

Медведев отметил, что 6 декабря встретится с премьер-министром Беларуси для обсуждения состояния интеграции, а в субботу приедет беларусский лидер Александр Лукашенко для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщал УНН, Беларусь никогда не войдет в состав любого государства, даже России. Об этом заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко на встрече с парламентариями.

Источник: УНН
Теги: Россия, Беларусь
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