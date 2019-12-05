Регистрация | Вход |
USD: 23,94 -0,0331  EUR: 26,50 0,1767 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 05 декабря 2019 17:24
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6975
Версия для печати

Прогресс на "нормандской встрече" проложит путь к урегулированию конфликтов в ряде стран - Пристайко

Прогресс на "нормандской встрече" проложит путь к урегулированию конфликтов в ряде стран - Пристайко

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Прогресс в разрешении конфликта в Украине может проложить путь к мирному урегулированию конфликтов на территориях Грузии, Молдовы и Азербайджана. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время министерского совета ОБСЕ в Братиславе, передает корреспондент УНН.

“Уважаемые коллеги, через несколько дней в Париже на саммите нормандской четвёрки мы попытаемся добиться прогресса в разрешении самого крупного активного конфликта в Европе. Мы надеемся, что прогресс в этом направлении может проложить путь к мирному урегулированию конфликтов не только в Украине, но и на территориях Грузии, Молдовы и Азербайджанской Республики при полном уважении к их суверенитету и территориальной целостности в рамках международно признанных границ”, — сказал министр.

Напомним, “нормандская” встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Вадим Пристайко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.