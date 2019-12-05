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Труба заявил, что работники ГБР не причастны к передаче данных третьим лицам

Труба заявил, что работники ГБР не причастны к передаче данных третьим лицам

Роман Труба

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Работники государственного бюро расследований не причастны к передаче информации относительно уголовным производств третьим лицам, в частности Андрею Портнову. Об этом заявил председатель ГБР Роман Труба в своем канале в Telegram, передает УНН.

"Информация о причастности работника ГБР к передаче информации относительно уголовных производств третьим лицам, в частности Андрею Портнову, полностью не соответствует действительности", - написал Труба.

Также, Труба подчеркнул, что никто из работников ГБР не имеет отношения к раскрытию материалов уголовных производств.

"Это подтвердило внутреннее расследование, в том числе материалы психофизиологического исследования с помощью полиграфа, которое прошла вся следственная группа", - рассказал Труба.

Также, Труба отметил, что журналист одного из информационных агентств некорректно осветил информацию об утечке служебной информации и установки аппаратуры прослушивания в его кабинете.

"Этот вопрос был дополнительно проговорен, после чего материал исправлено", - добавил он.

Как сообщалось, 19 ноября в сети обнародовали записи разговора якобы с головой ГБР Романом Трубой в своем кабинете.

Напомним, 21 сентября глава Государственного бюро расследований сообщил в своем Telegram-канале, обнаружил в своем кабинете аппаратуру для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему.

Также, директор Государственного бюро расследований Роман Труба надеется в ближайшее время обнародовать результаты расследования по выявлению в своем кабинете аппаратуры для прослушивания.

Источник: УНН
Теги: Украина, ГБР, Роман Труба
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