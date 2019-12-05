В ОБСЕ высказались о предстоящей встрече в "нормандском формате"

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Предстоящая встреча лидеров в "нормандском формате" в Париже является чрезвычайно важным импульсом для сохранения Минских соглашений. Об этом заявил действующий глава ОБСЕ Мирослав Лайчак во время заседания министерского совета ОБСЕ в Братиславе, передает корреспондент УНН.

"Также есть прогресс на политическом фронте. Я не думаю, что кто-либо из нас предсказывал в январе прошлого года, что встреча на высшем уровне "нормандской четверки" будет в нашем календаре в этом году. Еще раз, это именно то, что материализуется на следующей неделе в Париже. Это чрезвычайно важный импульс для сохранения Минских соглашений", - заявил Лайчак.

По его словам, к сожалению, из Украины доносятся не только хорошие новости - люди все еще страдают, люди все еще умирают.

"Учитывая принципы и обязательства этой организации, мы не можем забыть Крым. Однако, недавние позитивные шаги показали, что мы можем увидеть результаты, если будет достаточно политической воли. Они бы не произошли без неё. И если мы хотим увидеть реальный политический прогресс, мы должны показать нашу поддержку, как на двусторонней основе, так и на совместной основе в рамках ОБСЕ", - заявил глава организации.

Как сообщал УНН, ранее сегодня, 5 декабря, Лайчак назвал нового спецпредставителя в контактной группе по Донбассу.