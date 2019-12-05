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Пристайко назвал условия для проведения выборов на Донбассе

Пристайко назвал условия для проведения выборов на Донбассе

Вадим Пристайко

КИЕВ. 5 декабря. УНН. На Донбассе могут быть проведены местные выборы в соответствии с законодательством Украины и в соответствии с демократическими стандартами ОБСЕ, только после того, как будут выполнены все условия по безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время заседания министерского совета ОБСЕ в Братиславе, передает корреспондент УНН.

"Как вы уже знаете, в понедельник, 9 декабря, состоится саммит в нормандском формате", - сказал министр.

По его словам, украинская сторона считает, что итоги саммита должны включать в себя как минимум обеспечение безопасности, долгосрочного и прочного мира и устойчивого прекращения огня, а также освобождение удерживаемых лиц и политических заложников.

"Кроме того, там могут быть проведены местные выборы в соответствии с законодательством Украины и в соответствии с демократическими стандартами ОБСЕ, только после того, как будут выполнены все условия по безопасности, включая вывод всех нелегальных войск из региона и восстановление контроля над украинско-российской границей", - заявил глава МИД.

Напомним, ранее у Президента назвали возможную дату проведения выборов в ОРДЛО.

Источник: УНН
Теги: выборы, Донбасс, Нормандский формат, Нормандская четверка, Вадим Пристайко

В тексте упоминаются

Пристайко Вадим
Пристайко Вадим
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