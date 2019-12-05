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В Запорожье разоблачили антиукраинского интернет-агитатора

В Запорожье разоблачили антиукраинского интернет-агитатора

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Запорожье СБУ блокировала деятельность агитатора, который распространял через интернет антиукраинские материалы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Следователи спецслужбы установили, что житель областного центра администрировал сепаратистскую страницу в одной из запрещенных в нашей стране соцсетей.

Там он размещал провокационные материалы с призывами к свержению конституционного строя и изменения границ территории Украины.

Для распространения информации злоумышленник специально создал отдельный аккаунт.

Во время обыска в квартире фигуранта дела правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об осуществлении сообщения злоумышленнику о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, контрразведчики разоблачили в Одессе антиукраинского агитатора, который распространял в интернете провокационные материалы.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Запорожье и Запорожская область, агитация
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