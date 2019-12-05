ЦИК зарегистрировала нардепом еще одного "Слугу народа"

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Во время очередного заседания Центральной избирательной комиссии 5 декабря ЦИК признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Сергея Мандзия. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает УНН.

"Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе, Мандзия Сергея Владимировича, 1974 года рождения, проживает в Хмельницком, члена политической партии "Слуга народа", включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 136", - сообщили в ЦИК.

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Напомним, 3 декабря в Верховной Раде Украины на пленарном заседании сообщили об исключении из депутатской фракции "Слуга народа" народных депутатов Украины Антона Полякова и Анны Скороход.

Кроме того, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на утреннем пленарном заседании парламента объявил об исключении из фракции "Слуга народа" народного депутата Романа Иванисова.