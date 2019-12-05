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Рада проведет внеочередное заседание ВР 12 декабря

Рада проведет внеочередное заседание ВР 12 декабря

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Народные депутаты Украины приняли за основу и в целом проект постановления №2533 о внесении изменений в календарный план и проведение 12 декабря внеочередного пленарного заседания ВР. Соответствующее решение поддержали 229 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, проект постановления №2533 о внесении изменений в календарный план проведения второй сессии ВР девятого созыва предусматривает проведение в четверг, 12 декабря внеочередного пленарного заседания ВР. Соответствующее решение поддержали 229 народных депутатов Украины.

Добавим, что согласно повестке дня ВР с 9 по 13 декабря нардепы должны работать в комитетах.

Ранее УНН сообщал, что председатель партии "Слуга народа" и первый заместитель фракции Александр Корниенко сообщил, что в следующий четверг на внеочередном заседании нардепы планируют рассмотреть законопроект о Избирательном кодексе.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, заседание
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