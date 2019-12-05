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Нардепы не смогли уволить Яременко с должности председателя комитета

Нардепы не смогли уволить Яременко с должности председателя комитета

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Народные депутаты Украины приняли проект постановления № 2534 об увольнении народного депутата Украины Богдана Яременко с должности председателя комитета по внешней политике и межпарламентского сотрудничества и назначения на эту должность нардепа от фракции “Слуга народа” Ясько Елизавету. За соответствующее решение об увольнении проголосовали только 186 народных депутатов, этих голосов не хватило для принятия постановления, передает корреспондент УНН.

Так, народные депутаты Украины не проголосовали за принятие постановления № 2534 об увольнении народного депутата Украины Богдана Яременко с должности председателя комитета по внешней политике и межпарламентского сотрудничества и назначения на эту должность нардепа от фракции “Слуга народа” Ясько Елизавету.

Ранее УНН сообщал, в “Слуге народа” закончили внутренние праймериз на должность председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Богдана Яременко, который стал участником секс-скандала, заменит Лиза Ясько.

Напомним, председатель Комитета ВР по вопросам внешней политики Богдан Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета.

Позже три фракции Верховной Рады требовали отставки народного депутата от фракции “Слуга народа” Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики из-за секс-скандала.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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