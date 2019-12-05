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США ввели новые санкции против России

США ввели новые санкции против России

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Министерство финансов США сообщило о внесении в санкционный список двух граждан России, которых власти страны обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров, передает УНН.

Соединенные Штаты ввели санкции против россиян Максима Якубца и Игоря Турашева, которых власти страны обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров, а также еще ряда физических и юридических лиц, связанных, по мнению Вашингтона, с хакерской группой Evil Corp.

Так, согласно документу, санкции вводятся за вредоносную деятельность в киберсфере.

Минфин США также сообщил, что деятельность Evil Corp нанесла ущерб в размере 100 млн долл.

В свою очередь Минюст США утверждает, что российский хакер пытался украсть 220 млн долл. с банковских счетов.

Напомним, США ввели санкции против иранского министра за интернет-цензуру.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, санкции
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