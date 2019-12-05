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Нацгвардия готова к любым сценариям на пути к миру в Украине - Аваков

Нацгвардия готова к любым сценариям на пути к миру в Украине - Аваков

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Нацгвардия готова к выполнению задач при любых сценариях на пути к миру в Украине. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

По его словам, одной из основных задач гвардейцев в этот период будет патрулирование, охрана стратегических объектов, обеспечения уверенности и стабильности для мирного населения.

“Национальная гвардия, как военное формирование с правоохранительными функциями, постоянно несет совместную службу и эффективно взаимодействует с Национальной полицией Украины. В том числе и в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе. НГУ готова и будет там это делать и в дальнейшем при любых сценариях развития ситуации”, — говорится в сообщении.

Также, Аваков отметил, что приоритет развития Национальной гвардии Украины на 2020 год — мотивированные и подготовленные солдаты и офицеры, совершенствование боевых возможностей подразделений, а также постоянное улучшение их материально-технического оснащения.

Напомним, секретарь СНБО принял участие в совещании в СБУ по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Источник: УНН
Теги: Арсен Аваков, Нацгвардия, Украина
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