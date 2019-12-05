Допинг в РФ: МОК не имеет сомнений относительно манипуляций с базой московской лаборатории

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Международный олимпийский комитет (МОК) не имеет сомнений касательно наличия манипуляций в базе данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК президент организации Томас Бах, отмечает УНН.

“Я должен вам напомнить, что в 2016 году был временный отчет (Ричарда) Макларена, который был представлен за две-три недели до Игр в Рио-де-Жанейро. К Играм 2018 года мы уже получили окончательный отчет и отчет комиссии (Самуэля) Шмида. В них были детально описаны манипуляции с антидопинговой системой, в частности на Олимпиаде в Сочи. Сейчас у нас очевидная ситуация, у нас нет оснований сомневаться, что после восстановления РУСАДА (Российского антидопингового агентства), после санкций, которые были вынесены ранее, что после всего этого, очевидно, была новая манипуляция со старыми данными, мы так видим эту ситуацию и об этом сказали в нашем заявлении”, — заявил Бах.

“Я не буду спекулировать на тему возможных будущих событий, я не знаю всех деталей решения, которое WADA вынесет 9 декабря. Нам надо дождаться этого решения и, я надеюсь, WADA прояснит, на какие события их окончательное решение будет распространяться и по каким причинам”, — добавил он.

Российская сторона не передала в оговоренный с WADA срок базу данных лаборатории: доступ к информации эксперты организации получили в первых числах января — на несколько дней позже дедлайна (31 декабря). Сохранение идентичности базы московской лаборатории являлось условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре прошлого года.

В связи с выявленными фактами манипуляций с данными лаборатории комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому принять санкции к российскому спорту, в частности на четыре года запретить спортсменам страны выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом. Окончательное решение будет принято исполкомом WADA 9 декабря.

Стоит также отметить, что глава РУСАДА Юрий Ганусов рассказал российской редакции BBC о том, почему за прошедшие четыре года допинговый кризис только усилился.