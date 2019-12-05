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ВАКС арестовал "правую руку" Трубы и определил размер залога

ВАКС арестовал "правую руку" Трубы и определил размер залога

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего служащего ГПУ, “правую руку” директора ГБР Романа Трубы Игоря Щербину с альтернативой внесения залога в размере более 2 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

“Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения экс-начальнику Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 130 100 грн”, — говорится в сообщении.

Напомним, по согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему начальнику Главного следственного управления ГПУ и предпринимателю, которые были уличены в получении 75 тыс. долларов.

Как сообщалось, в Киеве задержан “правую руку” директора ГБР Романа Трубы, который за 150 тыс. долларов “обещал” закрыть дело против столичного застройщика.

Источник: УНН
Теги: Украина, ГБР, Антикоррупционный суд
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