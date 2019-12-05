Украинские алкопроизводители начнут импортировать иностранный спирт

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Вчера ВР приняла закон о приватизации и демонополизации ГП “Укрспирт”. Среди прочего, документ предусматривает разрешение на импорт спирта уполномоченными КМУ предприятия до 2024 года. Указанная норма, по словам депутата Нины Южаниной, может привести к уничтожению спиртового производства в Украине, как это уже случилось однажды в табачной отрасли. Об этом она рассказала в комментарии УНН.

“Сегодня есть действующая норма о том, что у нас импорт спирта могут осуществлять только производители спирта. И я, например, боролась за то, чтобы эта норма была сохранена как минимум навсегда. Потому что давать разрешение на импорт спирта всем, кто имеет лицензию на оптовую торговлю нельзя. Заводы, которые производят водочные изделия, они будут импортировать для себя спирт, который стоит дешевле в 2-3 раза, и вся наша спиртовая отрасль, или она будет государственная или частная, если произойдет приватизация, станет абсолютно ненужной”, — говорит политик.

В качестве примера негативных последствий разрешения на импорт, она привела табачную отрасль.

“Когда у нас была целая отрасль, в которой работало большое количество людей, и мы выращивали собственный табак. И когда убрали норму об обязательности использования нашей табачного сырья в производстве на территории Украины — отрасль исчезла. Так точно и сейчас. Подготовили абсолютно лоббистский проект закона, который, очевидно, сделан исключительно под производителей ликеро-водочных изделий, чтобы им позволить импортировать спирт, а не покупать его в украинского производителя. И вторая цель этого законопроекта, на мой взгляд, потому что она завуалирована — это вообще снизить заинтересованность и стоимость тех объектов (спиртзаводов, — ред.), которые будут выставлены на приватизацию. Есть те, кто глубоко понимают, что они ценны только тогда, когда есть норма об использовании на территории Украины производителями буквенно-водочных изделий исключительно спирта украинского производства. А сейчас же, когда это закон (№ 2300) проголосован, это значит, что наши спиртовые заводы — металлолом”, — пояснила Южанина.

Она добавила, что во время голосования настаивала на ряде своих поправок к так называемому “спиртовому закону Зеленского”.

“Но я обратила внимание, что слишком была большая радость в зале, когда это все прошло без учета моих поправок, на которых я очень настаивала, а именно: запретить импорт спирта этилового для всех, кто имеет лицензию на производство или оптовую торговлю. Это должно быть исключительно для производителей спирта. Эта норма страна отстояла еще в 2006 году, когда подала в ВТО, и до сих пор не имеют к нам члены организации претензий. Впервые тогда был здоровый протекционизм отрасли. Сейчас же интересы этой отрасли сдаются, и все идет наперекосяк”, — добавила нардеп.

Южанина отметила, что сегодня происходят частые задержания за контрабанду спирта. И это, собственно, показывает, насколько выгодно будет отдельным предпринимателям ввозить спирт именно из-за границы, а не производить его в Украине.

Напомним, 3 декабря ВР приняла “спиртовой” проект ЗУ (№ 2300) во втором чтении. “За” проголосовали 284 депутата, большинство из которых — “слуги народа”.

Большинство экспертов именно разрешение на импорт спирта называют основной опасностью документа.

“Что касается импорта. Эта норма почему-то позиционируется как смягчающее мероприятие, о чем указано в пояснительной записке, но я в этом ничего смягчающего не вижу, наоборот. В первую очередь это построение коррупционной схемы, потому что в законе не предусмотрено ни прозрачного механизма распределения этих компетенций на импорт спирта. Какие-то люди, где-то в Кабмине, смогут решать — почему одно предприятие будет иметь возможность импорта спирта, а другое — нет. Поэтому здесь есть все составляющие для построения коррупционной схемы”, — отметил по этому поводу Игорь Луценко.

Экономист Александр Охрименко, в свою очередь, прогнозирует, что норма об импорте спровоцирует рост показателей контрабанды спирта с оккупированных территорий и Приднестровья.

В целом же, проект Закона № 2300 называют таким, что принят в интересах алкогольных компаний, в частности, крупнейших монополистов отечественного рынка.