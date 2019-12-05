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Венецианская комиссия завтра вынесет заключения о двух законах Украины

Венецианская комиссия завтра вынесет заключения о двух законах Украины

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В пятницу, 6 декабря, Венецианская комиссия, конституционно-правовой экспертный орган Совета Европы, примет два заключения по Украине - о Законе Украины "О поддержке функционирования украинского языка как государственного" и о внесении изменений в нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность Верховного суда и органов судебной власти. Об этом говорится в повестке дня пленарного заседания Венецианской комиссии, передаёт УНН.

Так, согласно повестке, обсуждение будет проходить с 12:00 по 14:00 по киевскому времени. Профильные подкомиссии предварительно рассмотрели указане проекты заключения на заседании в четверг, 5 декабря.

Напомним, 23 мая Венецианская комиссия получила запрос на анализ закона о функционировании украинского языка как государственного. 

Кроме того, 7 октября Мониторинговый комитет ПАСЕ попросил Венецианскую комиссию дать оценку проекту закона Украины о деятельности органов судебной власти. 

Ранее в Совете Европы УНН сообщили, что Венецианская комиссия намерена дать оценку поддержанному украинским парламентом законопроекту, инициированному Президентом Владимиром Зеленским, о деятельности органов судебной власти 6 декабря, после визита в Украину. 

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Венецианская комиссия, закон
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