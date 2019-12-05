Фракция "Слуга народа" еще раз рассмотрит отставку Яременко - Арахамия

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Фракция "Слуга народа" еще раз рассмотрит вопрос увольнения Богдана Яременко с должности председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. В этом заверил журналистов председатель фракции Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

Провал голосования он объяснил тем, что "слуги" не подготовились и не проговорили вопросы.

"Будем искать решение, другие кандидатуры, или повторно ставить ... будем решать это всей фракцией", - подчеркнул Арахамия.

Он также отметил, что "слуги" соберутся на заседание фракции перед следующей пленарной неделе.

Ранее народный депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев отметил, что внутренняя дискуссия относительно кандидата на должность председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества помешала уволить нынешнего руководителя Богдана Яременко, который попал в громкий секс-скандал.

Напомним, народные депутаты Украины не приняли проект постановления № 2534 об увольнении народного депутата Украины Богдана Яременко с должности председателя комитета по внешней политике и межпарламентского сотрудничества и назначение на эту должность нардепа от фракции "Слуга народа" Ясько Елизаветы. За соответствующее решение об увольнении проголосовали только 186 народных депутатов, этих голосов не хватило для принятия постановления.

Как сообщал УНН, председатель Комитета ВР по вопросам внешней политики Богдан Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета.

Позже три фракции Верховной Рады требовали отставки народного депутата от фракции "Слуга народа" Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики из-за секс-скандала.