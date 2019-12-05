Рада в этом году не примет закон об особом статусе Донбасса - Арахамия

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Верховная Рада до нового года не сможет принять законопроект об особом статусе Донбасса. Об этом сообщил журналистам председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

Арахамия отметил, что Рада не сможет разработать и принять закон до 2020 года, тем более, что сейчас никто не работает над разработкой этого законопроекта.

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"Не думаю, что новый закон реально принять до Нового года ... мы не ведем никакой работы", - подчеркнул он.

Глава фракции также подчеркнул, что такой важный закон в турборежиме принимать не будут.

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Напомним, помощник Президента Украины по международной политике Андрей Ермак во время выступления в Чатем Хаус в Лондоне заявил, что Президент готов внести в парламент законопроект о продлении действия закона "Об особенностях местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях" после саммита в "нормандском формате".

Как сообщал УНН, "нормандская" встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.