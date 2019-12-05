В результате саммита в "нормандском формате" может быть принят необязывающий документ - Песков

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что участники саммита в нормандском формате могут принять 9 декабря в Париже какой-то необязывающий документ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Очевидно, что соглашения не будет. И никто не ожидает никакого соглашения - это было бы завышенными ожиданиями, от чего мы, кстати, очень энергично предостерегаем", - сказал Песков.

Также, Песков назвал положительным моментом тот факт, что "была выполнена домашняя работа, и какой-то документ - пока рано говорить, как он будет назван, - но какой-то документ, возможно, будет принят по итогам встречи".

"Это необязывающий документ, необязывающее соглашение, но в нем можно ожидать, что будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть общее понимание", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что к улучшению двусторонних отношений между РФ и Украиной по итогам встречи лидеров 9 декабря нужно относиться со "сдержанным оптимизмом".

"Если вы говорите о прорыве в российско-украинских отношениях, то есть очень осторожный, очень сдержанный оптимизм. Почему есть? Потому что лидеры уже неоднократно говорили по телефону, и это было конструктивное общение", - сказал он.

Кроме того, Песков отметил, что для решения острых вопросов между Россией и Украиной необходимо продолжать конструктивный диалог.

"Если такой же конструктивный дух будет продолжен и во время очной встречи, это создаст предпосылки, скажем, для облегчения выхода на какие-то решения, которые волнуют обе стороны", - добавил он.

Напомним, перед нормандским саммитом ожидается встреча Путина и Зеленского.

Как сообщалось, "нормандская" встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.