Зеленский провел телефонный разговор с Макроном

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт главы государства.

"Главы государств скоординировали позиции накануне встречи в нормандской формате 9 декабря", - говорится в сообщении.

Больше подробностей пока не приводится.

Напомним, перед нормандским саммитом ожидается встреча Путина и Зеленского.

Как сообщалось, "нормандская" встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии.