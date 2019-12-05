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В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
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Зеленский провел телефонный разговор с Макроном

Зеленский провел телефонный разговор с Макроном

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт главы государства.

"Главы государств скоординировали позиции накануне встречи в нормандской формате 9 декабря", - говорится в сообщении.

Больше подробностей пока не приводится.

Напомним, перед нормандским саммитом ожидается встреча Путина и Зеленского.

Как сообщалось, "нормандская" встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. 

Источник: УНН
Теги: Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский
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