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В "Слуге народа" разделяют установленные оппозицией "красные линии" перед Нормандским саммитом

В "Слуге народа" разделяют установленные оппозицией "красные линии" перед Нормандским саммитом

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В партии “Слуга народа” разделяют “красные линии”, указанные оппозицией накануне встречи в нормандском формате. Об этом рассказал народный депутат Украины Никита Потураев в эфире ток-шоу “Право на власть”, передает УНН.

“Они полностью совпадают с нашим видением. Это демонстрирует всему миру и нашим оппонентам наше единство”, — сказал Потураев.

Ранее три оппозиционные партии Верховной Рады Украины подписали обращение, призывая власть не сдавать национальные интересы во время Нормандского саммита.

Как сообщалось, “нормандская” встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: УНН
Теги: Украина, Нормандский формат, Нормандская четверка, Слуга народа
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