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Зеленский будет настаивать на Нормандском саммите на трех основных позициях - нардеп

Зеленский будет настаивать на Нормандском саммите на трех основных позициях - нардеп

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский будет настаивать на Нормандских переговорах на трех позициях по решению конфликта. Об этом рассказал народный депутат Украины Никита Потураев в эфире ток-шоу “Право на власть”, передает УНН.

“Будет так называемое коммюнике, это удостоверение о чем говорили лидеры ... Оттуда не приедет новый Минск или Париж. Оттуда приедут три вещи, собственно на что мы надеемся. Первая вещь — это постоянное прекращение огня на всей линии разграничения, кстати это прописано в Минских сделках в самом начале. Второе это освобождение всех наших военнопленных и политзаключенных, которые находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. И третий пункт, что после выполнения двух первых пунктов может начаться политический процесс, а именно выборы”, — пояснил Потураев.

Как сообщалось, “нормандская” встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Нормандский формат, Нормандская четверка
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