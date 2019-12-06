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Зеркаль дала советы касательно позиций Украины на саммите в Нормандии

Зеркаль дала советы касательно позиций Украины на саммите в Нормандии

Елена Зеркаль

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Зеркаль посоветовала на Нормандском саммите исходить из того, что в Украине международный конфликт. Об этом бывший заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль сказала в эфире ток-шоу “Право на власть”, передает УНН.

“Я бы посоветовала обратиться к выводам Международного уголовного суда (в переговорах по разрешению конфликта — ред), который определяет, что в Украине продолжается международный конфликт, поэтому соглашение должно быть между Украиной и Россией”, — сказала Зеркаль.

Она подчеркнула, что соглашение с Россией должно предусматривать соответствие за нарушение такого договора.

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Как сообщал УНН, “нормандская” встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, саммит, Нормандский формат, Нормандская четверка
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