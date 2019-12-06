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В Германии предлагают созвать донорскую конференцию для Украины

В Германии предлагают созвать донорскую конференцию для Украины

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Накануне саммита в “нормандском формате” представители экономики Германии призвали организовать международную конференцию доноров для восстановления пострадавших от войны восточных регионов Украины. Об этом сообщает DW, передает УНН.

“Мы исходим из того, что сначала нужна срочная финансовая помощь в размере не менее трех миллиардов евро”, — заявил в четверг, 5 декабря, председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес.

“Восстановление Востока Украины — международная задача”, — добавил он. По его словам, конференцию доноров в следующем году должны организовать Германия и Франция вместе с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Фонд должен быть использован в первую очередь для восстановления разрушенной инфраструктуры и гарантии торговых и кредитных операций, добавил Гермес. Руководитель Восточного комитета немецкой экономики считает, кроме того, что все районы Востока Украины необходимо реинтегрировать в торговые отношения.

Ожидается, что саммит лидеров “нормандской четверки” состоится в Париже в понедельник, 9 декабря. В нем примут участие главы государств и правительств Украины, России, ФРГ и Франции. Кроме четырехсторонних переговоров на саммите ожидается первая встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, Германия, помощь
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