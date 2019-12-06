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В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
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Подготовить соглашение о мире между Украиной и РФ возможно через год - Зеркаль

Подготовить соглашение о мире между Украиной и РФ возможно через год - Зеркаль

Елена Зеркаль

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Подготовить соглашение о мире между Украиной и Россией возможно через год, но только в случае выполнения условий. Такое мнение бывший заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль сказала в эфире ток-шоу “Право на власть”, передает УНН.

“На само соглашение (о достижении мира — ред) можно выйти за год. На реинтеграцию — за 5-10 лет”, — сказала Зеркаль.

В частности, Зеркаль отметила, что очень мала вероятность того, что нынешнее российское руководство готово изменить агрессивную политику.

Как сообщал УНН, по мнению Зеркаль украинская сторона на Нормандских переговорах должно отталкиваться от того, что в Украине проходит международный конфликт.

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Напомним, “нормандская” встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: УНН
Теги: Украина, Нормандский формат, Нормандская четверка
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